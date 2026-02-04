  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Kante transferinin ardından Fred ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Foto - Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi sonrası ilk ayrılık kapıda...

Foto - Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?

Orta saha oyuncusu Fred'in sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. Fred'in Flamengo'ya transfer olmak istediği iddia edilse de tecrübeli futbolcunun tek talibi Flamengo değil.

Foto - Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?

Brezilyalı yıldızın görüşme halinde olduğu kulüpler: Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras ve Olympiakos.

Foto - Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?

Transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala Fred'in kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

