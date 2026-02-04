Sürpriz gelişme: Fred savaş çıkardı! Peki şimdi ne olacak?
Fenerbahçe N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Kante transferinin ardından Fred ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi sonrası ilk ayrılık kapıda...
Orta saha oyuncusu Fred'in sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. Fred'in Flamengo'ya transfer olmak istediği iddia edilse de tecrübeli futbolcunun tek talibi Flamengo değil.
Brezilyalı yıldızın görüşme halinde olduğu kulüpler: Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras ve Olympiakos.
Transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala Fred'in kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
