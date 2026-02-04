Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek…