SON DAKİKA
Gündem Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Ayrıntılar gelecek…

