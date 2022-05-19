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Siyaset ‘Ben de fena değilmişim bu işte’ Davutoğlu yeni mesleğini buldu
Siyaset

‘Ben de fena değilmişim bu işte’ Davutoğlu yeni mesleğini buldu

Muharrem İnce ile düzenlediği basın toplantısında konuklara pasta dağıtırken ‘Ben de fena değilmişim bu işte’ diyen Ahmet Davutoğlu’nun bu sözler “Davutoğlu yeni mesleğini buldu” yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 11:58:00 - 2022-05-19 11:59:40

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

"Ben de fena değilmişim"

İki isim toplantı sonrası salonda bulunanlara pasta ikram etti.

Pastaları dağıtan Davutoğlu’nun "Ben de fena değilmişim bu işte" demesi “Davutoğlu yeni mesleğini buldu” yorumlarına neden oldu.

 

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