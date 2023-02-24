Ben Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay sözler! Acı itiraf: Unutmamak zorundayız

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, 20 Şubat akşamı iki depremle daha sarsıldı. Ben Cihana Sığmazam’ın sevilen yıldızı acı itiraflarda bulundu.

Yaşanan felaket sonrası tüm Türkiye her camia tek yürek olurken, bir destek mesajı da ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan geldi.

'DERS ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ'

Sosyal medya hesabından bir yazı yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi, bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız; zira memleketin sarılacak çok yarası var...

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, kendi adına açılan sahte TikTok hesabının depremzedeler için yardım topladığını görünce çok sert tepki göstermişti...

Şu şekilde ifaede etmişti;

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Ünlü oyuncu, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" dedi.

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