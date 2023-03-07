Ben Bu Cihana Sığmazam'da şok ayrılık! Herkes şaştı kaldı...

Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna bomba bir isim veda ediyor. Ünlü oyuncunun vedası hayranlarını derinden sarstı. Kerem Kupacı kadroya veda ediyor.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Erkan Sever Engin Benli ve Ragıp Savaş gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

KEREM KUPACI BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'A VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ekrana gelecek yeni bölümü Cezayir'in vurulmasının ardından yaşanan heyecanlı olayları gözler önüne serecek. Dizide önümüzdeki bölümlerde bir ayrılık yaşanacak.

"Ethem" rolüne hayat veren Kerem Kupacı projeye veda edecek. Kupacı'nın diziye hangi bölümde, nasıl veda edeceği merak konusu oldu.

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