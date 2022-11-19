Ben Bu Cihana Sığmazam’da ayrılık! Diziye veda etti

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde bir dizi değişiklik yaşandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca’nın hem yapımcılığını üstlendiği, hem de başrolünü oynadığı dizide başından beri planlanan bazı yeni gelişmeler yaşandı. Her hafta seyirciyi ekran başına toplayan dizinin yönetmen koltuğuna çok değerli bir isim oturdu. Mustafa Şevki Doğan, yönetmen koltuğunu Onur Tan’dan devraldı.

Dizinin yazar ekibi de yenilendi. Konseptini Oktay Kaynarca’nın yaptığı diziyi Ceylan Güleç, Alev Uzma ve Alphan Dikmen yazıyor. Mustada Şevki Doğan diziyi 11. bölümden sonra yönetecek.

Birsen Altuntaş