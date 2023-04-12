Ben Bu Cihana Sığmazam'a Fox'tan sürpriz transfer

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamlarına aksiyon dolu hikayesiyle renk katmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca’nın hem başrolünü oynadığı, hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor. Güçlü oyunculuğuyla tanınan Sahra Şaş, Ben Bu Cihana Sığmazam’da “Azra” rolünü oynayacak.

Azra, Ateş’in (Burak Çelik) hayatına ameliyatını yapan doktoru olarak girecek. Azra’nın işine olan ciddiyeti Ateş’in dikkatini çekecek. İkili arasında bir yakınlık doğacak.