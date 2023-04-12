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Medya Ben Bu Cihana Sığmazam'a Fox'tan sürpriz transfer
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'a Fox'tan sürpriz transfer

Yeniakit Publisher
2023-04-12 10:34:00 - 2023-04-12 10:38:04
Ben Bu Cihana Sığmazam'a Fox'tan sürpriz transfer

Ben Bu Cihana Sığmazam'a son olarak Fox'ta ekranlara gelen Dokuz Oğuz dizisinde rol alan Sahra Şaş dahil oluyor. Şaş, Burak Çelik'in partneri olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamlarına aksiyon dolu hikayesiyle renk katmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca’nın hem başrolünü oynadığı, hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor. Güçlü oyunculuğuyla tanınan Sahra Şaş, Ben Bu Cihana Sığmazam’da “Azra” rolünü oynayacak.

Azra, Ateş’in (Burak Çelik) hayatına ameliyatını yapan doktoru olarak girecek. Azra’nın işine olan ciddiyeti Ateş’in dikkatini çekecek. İkili arasında bir yakınlık doğacak.

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