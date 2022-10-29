Ben Bu Cihana Sığmazam'a EDHO'dan bomba transfer! Ortalığı sallamaya geliyor

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, yılın en iddialı dizisine 7. Bölüm itibariyle Sevil Akı dahil oldu. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın paylaştığı, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Erkan Can’dan sonra usta oyuncu Sevil Akı dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye dahil olan Sevil Akı, Pelin Akil’in (Firuze Turan) halası Deli Zeliha karakterine hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme alıyor.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’daki Zeliha genç bir kadın olarak Bosna’da savaşı yaşamış bir kadındır… En yakın arkadaşına Sırp milisler tarafından tecavüz edildiğinde o karanlığı onunla birlikte yaşamış. “Kocama öldüğümü söyle” demiş arkadaşı. “Çünkü bana dokunursa içimdeki kötülüğü ona da bulaştırmaktan korkuyorum.” 28 yıl önce Sırp Cumhuriyet Ordusu’nun gerçekleştirdiği kanlı Pazar yeri baskını sırasında o da oradaymış. Canından çok sevdiği abisi kollarında can verirken, o sağ kaldığına lanetler edip, hemen oracıkta canına kıymaya karar vermiş. Tam da o anda kollarından tutup onu yerden kaldıran Aliya’nın sözleri kazınmış kafasına. “Bombalar atılıyor Aliya. Seni korumamız lazım. Neden böyle yürüyorsun sokakta?” diye sormuş Aliya’ya. “Çünkü yürümek için sebeplerim var” demiş Bilge Kral. İşte tam da o an, yaşamak için sebepleri olduğunu anlamış. Hiç kimse için değilse bile yetim kalan yeğeni Firuze için hayatta kalmaya karar vermiş. Ağabeyinin karısı Elmas, Dumrul’un yardım teklifini kabul edip, Firuze’yi de yanına alarak ülkeden çıktığından beri de kafasında hiç affetmemiş onu. Ona da sunulan bu teklifi, ne olursa olsun ülkesi için savaşmaya devam etme kararı alarak reddetmiş. Bugün sular durulmuş gibi gözükse de, “artık ülkede barış var” diyenlere hep aynı şeyi söylüyor: “Bosna’da barış var, değil. Bosna’da savaş yok. Yıllar sonra, ara ara görüşse, sıkça haber alsa da yine de pek az birlikte olabildiği yeğeni Firuze’yi görmeye, onun yanında olmaya karar verir Zeliha ve İstanbul’a gelir. Ama içine düştüğü ortam, hayal ettiğinden çok daha farklıdır. Şimdi vakit, Zeliha için, savaşçı karakterini ve deli tarafını yeğenini üzenlere göstermek vaktidir.'