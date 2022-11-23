Ben Bu Cihana Sığmazam'a direnemedi! Final kararı aldı
Ben Bu Cihana Sığmazam ve Yürek Çıkmazı gibi yapımların başlamasıyla reytinglerde bekleneni veremeyen Baba dizisi final yapma kararı aldı.
Babab dizisi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.
2. sezona bir umutla başlayan Baba dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca, final iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklama ise yapım şirketinden geldi.
Final kararı
25. bölümüyle ekrana gelen Baba dizisi, Aralık ayı sonunda yayınlanacak olan 30. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım;
“15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilertimize teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.