Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adeta zirveye demir attı. Altıncı bölümüyle de nefesleri kesen yapım reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

BBCS" altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek iki kategoride birinci sırada yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ınaltıncı bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

CEZAYİR YENİDEN AİLENİN BAŞINDA!

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelendi. Leyla, Firuze'yi karşısına aldı ve Cezayir'le biraya geleceklerini söyledi.

Cezayir'in yeniden ailesinin başına geçeceğini söyleyen Leyla, Firuze'yi tehdit etti ve rest çekti.

Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaştılar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktu. Ateş altında kalan Cezayir son anda Dumrul sayesinde hayatta kaldı. Dumrul kendini Cezayir için siper etti.