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Medya Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon konusu BBCS olacak! Çok önemli tüyolar hakkında bilgiyi verdiler!
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon konusu BBCS olacak! Çok önemli tüyolar hakkında bilgiyi verdiler!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 20:43:00 - 2023-08-27 20:54:11
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon konusu BBCS olacak! Çok önemli tüyolar hakkında bilgiyi verdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlıyor? Rolü ile ekranlara gelen Oktay Kaynarca olacak mı sorusu ve Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk sezonun ardından yeni sezona bomba gibi girmesi bekleniyor! Yapımcılar yeni sezonla ilgili önemli bilgi verdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk sezonun ardından yeni sezona bomba gibi girmesi beklenen dizi 2 Eylül 2022 tarihinde yayına girdi. Oktay Kaynarca’nın başrolünde oynadığı dizi her bölümde yeni bir aksiyon ile karşımıza çıkıyor. Dizisinin de yeni sezona yeni bir konu ile başlayacağını müjdeledi.

ATV’nin sevilen dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusunun yanıtına dair henüz resmi bir açıklama geldi. Diziler Eylül-Ekim ayında başladığı için Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin de bu tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

KONU DEĞİŞİYOR!

BBCS KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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