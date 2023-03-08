Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı?

ATV’de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Tatavlalı karakteri sorgulanıyor. Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncuları arasına katıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Tatavlalı'yı canlandıran Engin Benli birçok dizide rol almıştır. Peki ama Tatavlalı kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Tatavlalı kimdir?

50 yaşında… İstanbul'un eski adıyla Tatavla, yeni adıyla Kurtuluş olarak anılan semtinde doğmuş… Hep sevdiği ve çok kültürlülüğünden beslendiği semtinin adıyla anılmış Tatavlalı… Zekası, öngörüsü, planlama ve yönetme kabiliyeti onu daha çocuk yaşlarda bile, arkadaşlarından ayıran özellikleriymiş. 10 yaşındayken babası annesini öldürmese, ortada kalan Tatavlalı, hayatta kalmak için sokağın kanunlarına uymak zorunda kalmasa, bambaşka yerlerde, bambaşka mevkilerde olabilecek kabiliyetlere sahipmiş… 12'sinde Tarlabaşı'nda kendinden yaşça büyük iki sokak çocuğuyla canını ve ekmeğini korumak için girdiği kavgada ikisini de yaralayıp, ıslahevine düşmüş… Islahevi onu soğuk sokaklardan kurtaran, düzenli sıcak yemeğe ve kitaplara kavuşturan bir barınak olmuş… 18'ine gelene kadar, neredeyse her kış, bilinçli ve düzenli olarak girmiş ıslahevine… Hep okumuş yattığı koğuşlarda… Bulduğu her kitabı hatmetmiş adeta… Zaman içinde kitaplarla bilgisini, soğuk koğuşlarda, sokaklarda verdiği mücadele ile yeraltı dünyasındaki hakimiyet alanını geliştirmiş… Gücün zeka ve para olduğunu keşfettiği 20 yaşından sonra hiç cezaevine girmemiş… Sokaklara da dönmemiş… Bileğiyle suçu işleyen değil, bilgisiyle yöneten ve yönlendiren adam olmuş… Merhamet duygusuna sahip olmadığından mı, yoksa aklının duygularını yok edecek kadar baskın olmasından mı bilinmez, hayatı boyunca bir kere bile ağlamamış Tatavlalı… Kurnaz, merhametsiz bir düşman olarak Cezayir Türk'ün karşısına çıktığı ilk anda, ölüm ikilinin arasında kol gezmeye başlıyor. Ölüm kime dokunacak, kimi yıkacak… Bunu sadece kader biliyor.

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