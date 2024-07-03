“Ben bilmem, Bahçeli bilir” demeliydi! Adı Devlet, soyadı Bahçeli değilken, ne zaman erken seçim olacağına karar vermek kimseye düşmez

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, erken seçim tartışmalarına değindi. Şeker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamalarını eleştirdi. Şeker, "Bu memlekette erken seçimin ne zaman yapılacağına kimin karar verdiği, vereceği bellidir" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Özgür Bey ilk zaman erken seçime karşı olduğunu açıklamıştı.

Kısa süre sonra fikir değiştirdi. Şimdi, bir buçuk yıl sonraya tarih veriyor.

İmkân-sızlığını bilmesine rağmen “Bana kalsa hemen olsun, bu hafta olsun…” bile dedi.

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Demek kolay. Dil, kastan ibaret; kemiği yok. Bir de o kararı alacak vekillerine sorsun bakalım, özlük haklarını elde etmeden Meclis’te kabul oyu verecek üç kişi çıkar mı?

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Hem adı Devlet, soyadı Bahçeli değilken, ne zaman erken seçim olacağına karar vermek kimseye düşmez.

Aklı başında bir siyasetçinin, bu konuda soru geldiği zaman “Ben bilmem, Bahçeli bilir” demesi gerekir.

Bu memlekette erken seçimin ne zaman yapılacağına kimin karar verdiği, vereceği bellidir. (...)"