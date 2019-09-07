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Belözoğlu dalya dedi

Türkiye A Milli Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Andorra ile yaptığı müsabakada kaptan Emre Belözoğlu 100.

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:00
Belözoğlu dalya dedi

Türkiye A Milli Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Andorra ile yaptığı müsabakada kaptan Emre Belözoğlu 100. maçına çıktı. Bugün yeni yaşına giren Belözoğlu’na Milli Takım tesislerinde doğum günü pastası da kesildi.


Türkiye A Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırladı. Ay-yıldızlı takımda maça ilk 11’de başlayan kaptan Emre Belözoğlu, bu müsabaka ile Türkiye forması altında 100. maçına çıktı. Kırmızı-beyazlı forma ile bugüne kadar 99 maça çıkan 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu 9 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye formasıyla ilk golünü 2 Eylül 2000’de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atan Emre, son golünü ise 11 Eylül 2012’de Estonya ile oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında kaydetti.



Tesislerde kaptana doğum günü sürprizi


Bugün 39 yaşına giren Emre Belözoğlu’na Andorra maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde doğum günü kutlaması yapıldı. Belözoğlu’nun eşi ve çocuklarının da katıldığı kutlamada doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte kesen ve ardından kısa bir konuşma yapan Emre, "1994 yılında ilk kez milli formayı giydiğim zaman da TFF Riva Tesisleri’nde kamp yapmıştık. Bugün 39. doğum günümü milli takım kampında yine aynı yerde kutluyorum. O zaman milli formayı giyerken yaşadığım heyecan ve gururu bugün de aynen hissediyorum. Yaşça genç arkadaşlarıma bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Futbolu sevin. Bugün neye sahip olduysam önce Allah, sonra futbol sayesindedir. Ay-Yıldızlı formamız dünyanın en güzel forması, Türk bayrağı da dünyanın en güzel bayrağı. Bunlar için mücadele vermek müthiş bir duygu. Şu anda çok iyi oyunculardan oluşan genç bir takıma sahibiz. Ben de onlardan aldığım enerjiyle kendimi diri ve genç hissediyorum. Bu güzel takıma beni de dahil ettiği için hocamız Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:00
  1. doğa

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