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Yerel Belören Millet Bahçesi'nin ilk fidanı dikildi
Yerel

Belören Millet Bahçesi'nin ilk fidanı dikildi

Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile yeşilin her tonunu bünyesinde barındıracak olan Belören Millet Bahçesi’ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı. Spor sahalarından millet kıraathanelerine, kafelerden dinlenme alanlarına kadar çok sayıda tesisin içerisinde bulunacağı Belören Millet Bahçesi’nin temeli törenle atıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belören Millet Bahçesi’nin önümüzdeki yıl açılacağı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:37:00 - 2021-04-22 13:39:49
Belören Millet Bahçesi'nin ilk fidanı dikildi

Ertuğrul Şahan  Ankara

Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırmak için kolları sıvadı.

Temel atıldı

Yemyeşil bir Sincan için çalışan belediye, yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği projelerden biri olan millet bahçelerine bir halka da Sincan’da ekleniyor. Belören Millet Bahçesi’nin temeli törenle atıldı. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara Milletvekilleri Selva Çam, Orhan Yeğin, Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Emel Saraç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan katıldı. Protokol, millet bahçesinin ilk çam fidanını dikti. “Belören Millet Bahçesi” bir defa gidenin tekrar gitmek isteyeceği; yeşilin, sanat ve sporla buluştuğu bir alan olacak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

 

Herkese hitap edecek

Belören Millet Bahçesi Sincan’ın en büyük nefes alanı olacak. 208 bin metrekarelik alana sahip olacak millet bahçesinin içinde yok yok. 7’den 70’e herkese hitap edecek olan millet bahçesinde gençlerin ve çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için millet kıraathanesi, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, macera parkurları, skate park; çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca 4 bin 500 metrekarelik doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak. İsteyenler üzerindeki su bisikletine binebilecek. Koşu ve bisiklet yollarında isteyenler spor yapabilecek.

Koruluk alanda vakit geçirilecek

Yeşillikte nefes bulmak isteyenler koruluk alanda vakit geçirebilecek. Açılacak büfelerde vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp şehrin karmaşasından uzakta dinlenme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Sincan’ın simgelerinden olan laleler ziyaretçilerine seyrine doyulmaz anlar yaşatacak.

Cazibe merkezlerinden birisi olacak

Proje hakkında bilgi veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Burası 3 ilçenin kesişim noktası; Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan. 3 ilçemizde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor, burası 2 milyon insan başta olmak üzere tüm Ankara’nın önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Spor alanları, voleybol, basketbol sahaları, mini golf alanları, yürüyüş yolları, eğlence alanları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanelerinin de içinde yer aldığı adeta cennetten bir bahçe olacak. Sadece Sincan’a değil Ankara’ya çok büyük değer katacağına inandığımız bir proje. 1 yıl sonra inşallah bitmiş olacak. Sincan’a böyle değerli bir hazineyi kazandırmak bizleri gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.

57 millet bahçesini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk

Milletin nefes alacağı geniş yeşil alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında açıklamış olduğu ‘81 ilimize millet bahçesi’ hedefi ile yola çıktık. Vatandaşlarımızın doğal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeşil alanlar, millet bahçeleri kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu. Bakan Kurum, Sincan’daki bu projenin Ankara’daki yeşil alan miktarını artıracağına işaret ederek, “Türkiye geneline 303 millet bahçesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. 246 millet bahçesini de inşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bugün sadece Sincan’da değil, Ankara’mızın 15 ilçesine toplamda 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 millet bahçesi kazandırıyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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