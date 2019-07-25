Bellona Kayseri Basketbol ilk hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol’un 2019-2020 fikstürü belli oldu. Sarı-Kırmızılılar 1.haftada rakibi Mersin Büyükşehir Belediyespor oldu.

12 Ekim’de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020’de sona erecek. İkinci yarı müsabakalarının 11 Ocak 2020’de başlayacak ve normal sezon 12 Nisan 2020’de sona erecek olan Kadınlar Basketbol Süper Liginde heyecan dorukta.

Çekilen fikstür çekimi sonrası Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol ilk maçı evinde oynayacak. İlk maçını kendi sahasında ve taraftarı önünde çıkacak olan Kayseri Bellona Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar ilk maçındaMersin Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.