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Spor

Bellona Kayseri Basketbol, altyapıdan Fatma Dikmen'le sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:43:31 -
Bellona Kayseri Basketbol, altyapıdan Fatma Dikmen'le sözleşme imzaladı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, altyapısındaki oyunculardan Fatma Dikmen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genel menajerimiz Ahmet Bozbey'in gerçekleştirdiği imza töreninde altyapı oyuncumuz Fatma Dikmen ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Sporcumuza başarılarla dolu 5 yıl diliyoruz."


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