Bellona kalitesi artık Berlin’de

Bellona, Almanya’da ilk mağazasını açarak Avrupa’daki mağaza sayısını 16’ya yükseltti. Toplam 8 bin metrekarelik alışveriş kompleksi içerisinde bin 200 metrekare alana sahip olan Bellona mağazası güçlü merkezi lokasyonu ve geniş park alanı ile dikkat çekiyor. Almanya’da Türk yoğunluğunun en fazla bölgelerinden biri olan Berlin’de açılan mağazanın açılışına Boydak Dış Ticaret’ten Almanya Bölge Koordinatörü Oğuzhan Hacıhaliloğlu ve Ali Oymakapu, Bellona Berlin Bayii Yakup Özsoy ve davetliler katıldı. Bellona’nın; Berlin’in ardından 2019 yılında Frankfurt, Hamburg, Münih, Köln gibi büyük şehirlerde de şube açmayı hedeflediği belirtildi.