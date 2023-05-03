Belli oldu! Sivas'ta kazanan çıkmadı: Rövanşa bıraktılar...
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final birinci maçında gol sesi çıkmadı ve müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi. Rövanş maçı ise 24 Mayıs’ta Kadıköy’de oynanacak.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final birinci maçında gol sesi çıkmadı ve müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi. Rövanş maçı ise 24 Mayıs’ta Kadıköy’de oynanacak.
2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt’un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo’nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
8. dakikada Emre Mor’un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
11. dakikada Rossi’nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.
37. dakikada Goutas’ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo’yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.
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41. dakikada Saiz’in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi’nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo’nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
45+1. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 61. dakikada Mert Hakan’ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.
86. dakikada Arda Güler’in sert ortasında savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve Sivas’ta Fenerbahçe rövanş için 0-0’lık skorla döndü.
86. dakikada Arda Güler’in sert ortasında savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve Sivas’ta Fenerbahçe rövanş için 0-0’lık skorla döndü.