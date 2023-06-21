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Spor Belli oldu! İşte Konferans Ligi’ndeki rakiplerimiz
Spor

Belli oldu! İşte Konferans Ligi’ndeki rakiplerimiz

Yeniakit Publisher
2023-06-21 16:25:00 -
Belli oldu! İşte Konferans Ligi’ndeki rakiplerimiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe, La Fiorita 1967 - Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş, KF Tirana - Dinamo Batumi maçının galibi ile, Adana Demirspor da CFR 1907 Cluj ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Fenerbahçe, lig üçüncüsü Beşiktaş ve dördüncü Adana Demirspor'un rakipleri de belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe, La Fiorita 1967 - Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş, KF Tirana - Dinamo Batumi maçının kazananı ile, Adana Demirspor da CFR 1907 Cluj ile eşleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçları sahasında, Adana Demirspor ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

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