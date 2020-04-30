Belleten dergisi 299. sayısıyla okurla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun süreli yayınlarından Belleten dergisi, 299. sayısıyla okurlarla buluştu. Derginin Nisan sayısında Türk ve Türkiye tarihinin çeşitli dönemlerini farklı açılardan ele alan 14 makale yer alıyor.

1937 yılından bu yana yayımlanmakta olan Belleten dergisi, Türkiye’nin en eski ve kesintisiz yayımlanan bilimsel dergisi unvanını taşıyor. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan dergi, Türk ve dünya tarihine dair akademik çalışmalar başta olmak üzere sanat tarihi ve arkeoloji gibi tarih ile ilintili diğer alanlardan da özgün araştırma ve incelemelere, çeviri ve kitap tanıtım yazılarına yer veriyor. Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği dergi, birçok önemli uluslararası indeks tarafından taranıyor, karşılıklı değişim, satın alma ve abonelik yoluyla yurt dışında 300’e yakın kütüphaneye ulaşıyor. Basılı versiyonundan önce çevrimiçi olarak okurlarla buluşan derginin son sayısı da dâhil olmak üzere tüm sayılarına kurumun genel ağ sayfasından (ttk.gov.tr/belleten) ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.