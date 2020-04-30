  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Belleten dergisi 299. sayısıyla okurla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun süreli yayınlarından Belleten dergisi, 299.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:19:00 -
Belleten dergisi 299. sayısıyla okurla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun süreli yayınlarından Belleten dergisi, 299. sayısıyla okurlarla buluştu. Derginin Nisan sayısında Türk ve Türkiye tarihinin çeşitli dönemlerini farklı açılardan ele alan 14 makale yer alıyor.


1937 yılından bu yana yayımlanmakta olan Belleten dergisi, Türkiye’nin en eski ve kesintisiz yayımlanan bilimsel dergisi unvanını taşıyor. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan dergi, Türk ve dünya tarihine dair akademik çalışmalar başta olmak üzere sanat tarihi ve arkeoloji gibi tarih ile ilintili diğer alanlardan da özgün araştırma ve incelemelere, çeviri ve kitap tanıtım yazılarına yer veriyor. Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği dergi, birçok önemli uluslararası indeks tarafından taranıyor, karşılıklı değişim, satın alma ve abonelik yoluyla yurt dışında 300’e yakın kütüphaneye ulaşıyor. Basılı versiyonundan önce çevrimiçi olarak okurlarla buluşan derginin son sayısı da dâhil olmak üzere tüm sayılarına kurumun genel ağ sayfasından (ttk.gov.tr/belleten) ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı