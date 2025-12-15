Bellek Alarmı: RAM zamları telefon ve bilgisayarlarda geriye gidişi başlatıyor

Son günlerde teknoloji dünyasının gündemine oturan RAM fiyatlarındaki artış, tüketici elektroniği pazarını derinden etkilemeye hazırlanıyor. Yapay zeka teknolojilerine olan ilginin patlamasıyla birlikte, bellek üreticileri rotalarını bu alana çevirdi ve bu durum son kullanıcıya ulaşan cihazların fiyatlarını ve donanım özelliklerini doğrudan değiştirmeye başladı.

RAM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE PAZARIN GELECEĞİ RAM

Bellek pazarının devleri arasında yer alan Samsung ve SK Hynix gibi üreticiler, yılın son çeyreği için DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yüzde 30’a varan bir artış yapma kararı aldı. SanDisk’in de katıldığı bu zam furyasının temelinde, yapay zeka altyapısına yönelik devasa talep yatıyor. Üreticiler, sınırlı üretim kapasitelerini daha kârlı olan yapay zeka çiplerine ayırınca, standart tüketici elektroniği için gereken bileşenlerde stok sorunu baş gösterdi.

Bu nedenle, son bir yılda DRAM fiyatlarında yüzde 172 gibi inanılmaz bir yükseliş gözlemlendi. Benzer bir tablonun NAND depolama birimleri için de geçerli olması bekleniyor. Bu maliyet artışları, üreticileri donanım kısıntısına gitmeye zorluyor. Uzmanlara göre, maliyetleri dengelemek adına 8 GB RAM’e sahip dizüstü bilgisayarların ve 4 GB RAM’e sahip akıllı telefonların piyasada daha fazla yer kaplayacağı bir döneme giriyoruz.

Özellikle amiral gemisi telefonlarda standartlaşmaya başlayan 16 GB RAM kapasitesi, yerini yeniden daha düşük seçeneklere bırakabilir. Hatta orta segmentte görmeye alıştığımız 12 GB RAM seçeneğinin bile nadirleşeceği öngörülüyor. Giriş seviyesi telefonlarda hedeflenen 8 GB standardı ise rafa kalkarak, yeniden 4 GB RAM kullanımı yaygınlaşabilir.

STOK SORUNLARI NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Sektörün içinden gelen sesler de durumun ciddiyetini koruduğunu doğruluyor. TeamGroup Genel Müdürü Gerry Chen, DRAM ve NAND fiyatlarının neredeyse ikiye katlandığını ve stok sıkıntısının 2026 yılının başlarında daha da kötüleşebileceğini belirtti. Bu karamsar tabloya göre, fiyatların eski seviyelerine dönmesi veya stokların rahatlaması 2027-2028 yıllarını bulabilir.

Bununla birlikte, sektörün önemli oyuncularından ASUS da benzer bir uyarıda bulunarak, bellek kıtlığının devam etmesi durumunda PC fiyatlarında hissedilir bir artış yaşanacağını vurgulamıştı. Nvidia’nın da stok sorunları nedeniyle bazı ürün planlamalarını ertelediği biliniyor.