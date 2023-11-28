Bella Hadid'in babası işgali anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'dan kaçtıkları için evlerinde misafir ettikleri iki Yahudi göçmen aile tarafından kapının önüne koyulduklarında henüz 9 günlük bir bebek olan Mohamed Hadid, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin doğumlu iş insanı Hadid, İsrail'in Gazze işgali nedeniyle güneye kaçan sivillerin görüntüsünün, annesinin 75 yıl önce ailecek mülteci durumuna düştükleri o günlerde yaşadıklarını hatırlattığını anlattı.

Misafir ettikleri Yahudiler evlerine el koydu

Hadid, 1946'da Avrupa'dan kaçarak gemiyle Hayfa Limanı'na yanaşan Polonya ve Macaristan kökenli Yahudi göçmenlere Filistin halkının kapılarını açtığını anlattı.

Babasının da iki Yahudi aileyi Safed'de bulunan evlerine aldığını söyleyen Hadid, annesinin bundan 2 yıl sonra kendisini dünyaya getirmek için babaevinin bulunduğu Nasıra'ya gittiğini belirtti.

Filistin'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Nasıra'da ilk İsrail-Filistin Savaşı'nın başladığı 1948'de dünyaya geldiğini söyleyen Hadid, o süreçte Yahudi grupların, Filistinlilerin topraklarına el koymaya başladığını, ailesinin o sırada evlerinden uzakta Nasıra'da olduğunu, evlerinde ise misafir ettikleri Yahudi ailelerin yaşadığını dile getirdi.

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9 günlük bebekti

Hadid, "Ben henüz dokuz günlükken, annem iki yaşındaki ablamı da yanına alarak Safed'deki evimize dönmüş. Safed, oradaki Yahudiler tarafından neredeyse ele geçirilmişti. Hayfa Üniversitesinde profesör olan babam da evde değilmiş. Annemle ailemize ait olan kısma geldiğimizde bizi içeri almamışlar." dedi.

​​​​​​​Mohamed Hadid, mülteci durumuna düştüklerini anlayan annesi Khairiah Hadid'in, çocuklarının yolda üşümemesi için evden battaniye almak istediğini ancak Yahudi ailenin onları eve almadığını, annesinin aile albümünü dahi yanına almasına izin verilmediğini anlattığını kaydetti.

Hadid, Gazze'de saldırılardan kaçan sivillerin görüntüsünün, annesinin çocuklarıyla Suriye'ye giderken günlerce dağlık arazide kah hayvan sırtında kah yürüyerek yol kat etmelerine ve günler sonra Suriye'de mülteci kampına varmalarına dair anlattıklarını hatırlattığını ifade etti.

Babalarıyla da günler sonra bu kampta bir araya gelebildiklerini söyleyen Hadid, "Henüz 9 günlük olduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama ekranda gördüklerim beni derinden etkiledi ve annemin beni bir mülteci kampına canlı ulaştırabilmek için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları hissettirdi." dedi.

Hadid aynı zamanda ınstagram sayfasında zaman zaman Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatan paylaşımlarda bulunuyor.