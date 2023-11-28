  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'den vergi teklifi: Turistlerden şehir vergisi alınsın

4 yılda neler olmuş neler! Mansur’un usulsüzlükleri Sayıştay raporuna takıldı

ASELSAN ROBOSİM'i tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik: ‘Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur’

Türk İHA'ları bir ülkeyi adeta ipten almış! Böyle duyurdular: 3 bin saldırıyı Bayraktar TB2 SİHA ile önledik

Adıyaman depremi de ders olmamış! Kentsel dönüşüme karşı yine aynı tırı vırı

Listede Türkiye bombası! İşte dünyanın en ölümcül savaş uçakları

Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı

O banka hakkında flaş karar! Bundan sonra katılım bankası olarak yola devam edecekler

İstanbul'daki ilçe, 57 ilden daha büyük! İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri
Dünya Bella Hadid'in babası işgali anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu
Dünya

Bella Hadid'in babası işgali anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu

Yeniakit Publisher
2023-11-28 20:03:00 -
Bella Hadid'in babası işgali anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu

Filistin asıllı Amerikalı Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, İsrail'in Gazze işgali nedeniyle güneye kaçan sivilleri televizyonlarda görünce, annesinin 75 yıl önce yaşadıklarının gözünün önüne geldiğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'dan kaçtıkları için evlerinde misafir ettikleri iki Yahudi göçmen aile tarafından kapının önüne koyulduklarında henüz 9 günlük bir bebek olan Mohamed Hadid, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin doğumlu iş insanı Hadid, İsrail'in Gazze işgali nedeniyle güneye kaçan sivillerin görüntüsünün, annesinin 75 yıl önce ailecek mülteci durumuna düştükleri o günlerde yaşadıklarını hatırlattığını anlattı.

Misafir ettikleri Yahudiler evlerine el koydu

Hadid, 1946'da Avrupa'dan kaçarak gemiyle Hayfa Limanı'na yanaşan Polonya ve Macaristan kökenli Yahudi göçmenlere Filistin halkının kapılarını açtığını anlattı.

Babasının da iki Yahudi aileyi Safed'de bulunan evlerine aldığını söyleyen Hadid, annesinin bundan 2 yıl sonra kendisini dünyaya getirmek için babaevinin bulunduğu Nasıra'ya gittiğini belirtti.

Filistin'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Nasıra'da ilk İsrail-Filistin Savaşı'nın başladığı 1948'de dünyaya geldiğini söyleyen Hadid, o süreçte Yahudi grupların, Filistinlilerin topraklarına el koymaya başladığını, ailesinin o sırada evlerinden uzakta Nasıra'da olduğunu, evlerinde ise misafir ettikleri Yahudi ailelerin yaşadığını dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

9 günlük bebekti

Hadid, "Ben henüz dokuz günlükken, annem iki yaşındaki ablamı da yanına alarak Safed'deki evimize dönmüş. Safed, oradaki Yahudiler tarafından neredeyse ele geçirilmişti. Hayfa Üniversitesinde profesör olan babam da evde değilmiş. Annemle ailemize ait olan kısma geldiğimizde bizi içeri almamışlar." dedi.

​​​​​​​Mohamed Hadid, mülteci durumuna düştüklerini anlayan annesi Khairiah Hadid'in, çocuklarının yolda üşümemesi için evden battaniye almak istediğini ancak Yahudi ailenin onları eve almadığını, annesinin aile albümünü dahi yanına almasına izin verilmediğini anlattığını kaydetti.

Hadid, Gazze'de saldırılardan kaçan sivillerin görüntüsünün, annesinin çocuklarıyla Suriye'ye giderken günlerce dağlık arazide kah hayvan sırtında kah yürüyerek yol kat etmelerine ve günler sonra Suriye'de mülteci kampına varmalarına dair anlattıklarını hatırlattığını ifade etti.

Babalarıyla da günler sonra bu kampta bir araya gelebildiklerini söyleyen Hadid, "Henüz 9 günlük olduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama ekranda gördüklerim beni derinden etkiledi ve annemin beni bir mülteci kampına canlı ulaştırabilmek için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları hissettirdi." dedi.

Hadid aynı zamanda ınstagram sayfasında zaman zaman Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatan paylaşımlarda bulunuyor.

Instagram'dan Bella Hadid'e kısıtlama!
Instagram'dan Bella Hadid'e kısıtlama!

Dünya

Instagram'dan Bella Hadid'e kısıtlama!

Ünlü model Bella Hadid, Instagram'ın iki yüzlü tutumuna isyan etti
Ünlü model Bella Hadid, Instagram'ın iki yüzlü tutumuna isyan etti

Medya

Ünlü model Bella Hadid, Instagram'ın iki yüzlü tutumuna isyan etti

Ünlü model Bella Hadid, İstanbul'un o camisindeki görüntüleri öve öve bitiremedi
Ünlü model Bella Hadid, İstanbul'un o camisindeki görüntüleri öve öve bitiremedi

Gündem

Ünlü model Bella Hadid, İstanbul'un o camisindeki görüntüleri öve öve bitiremedi

Dünyanın 'Filistin' iki yüzlülüğü! Bella Hadid'e siyonistlere tepkisinden dolayı veto
Dünyanın 'Filistin' iki yüzlülüğü! Bella Hadid'e siyonistlere tepkisinden dolayı veto

Dünya

Dünyanın 'Filistin' iki yüzlülüğü! Bella Hadid'e siyonistlere tepkisinden dolayı veto

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!
Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Aktüel

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Bella Hadid: "Filistin davasından geri adım atmayacağım"
Bella Hadid: "Filistin davasından geri adım atmayacağım"

Gündem

Bella Hadid: "Filistin davasından geri adım atmayacağım"

Filistin'e destek veren Bella Hadid'e tehdit yağdı!
Filistin'e destek veren Bella Hadid'e tehdit yağdı!

Dünya

Filistin'e destek veren Bella Hadid'e tehdit yağdı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23