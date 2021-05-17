Siyonist terör devleti İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze’ye yönelik terörist saldırılarında tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Terörist İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Filistin'e desteğini her zaman yineleyen dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medyadan da protestolara yönelik birçok paylaşımda bulundu. Peki Bella Hadid kimdir? Bella Hadid aslen nereli?

Bella Hadid kimdir?

Bella Hadid, Los Angeles'ta dünyaya geldi ve 1996 doğumlu. Annesi Hollandalı ve baba Mohammed Hadid ise Filistinli. Kendisinden büyük öz kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid var ve bir de babasından olan üç üvey kardeşi daha vardır. Binicilik yapmayı çok seviyor ve 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak istemişti ancak Laym hastalığı nedeniyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

2014 yılının Sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başladı ancak daha sonra IMG Models şirketiyle anlaştı ve okulu modellik kariyeri için bırakmak zorunda kaldı. Ancak modellik kariyeri bitince okula dönüp moda fotoğrafçılığı üstünde çalışmalar yapmak istiyor aynı zamana da yazmayı ve oyunculuk yapmayı da çok seviyor. Kalabalık bir aileye sahipler. Anne ve babalarının diğer evliliklerinden toplam 7 kardeşleri daha var. Annesi Yolanda, Kanadalı ünlü prodüktör David Foster ile evli. Hadid aynı zamanda The Weeknd’in “In The Night” şarkısının klibinde de yer aldı.