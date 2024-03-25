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Sağlık Belirtilere dikkat! Hemen doktora başvurun
Sağlık

Belirtilere dikkat! Hemen doktora başvurun

Yeniakit Publisher
2024-03-25 16:26:00 -
Belirtilere dikkat! Hemen doktora başvurun

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Ersen Hürmüzlü, enfeksiyon hastalıklarının insan sağlığı için en büyük tehdit olduğunu belirtti.

Enfeksiyon hastalıkları ve bunlara neden olan mikroorganizmaların insan hayatını, gelişmesini ve yaşam kalitesini derinden etkilediğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Ersen Hürmüzlü, "Vücudumuzda ve çevremizde çok sayıda mikroorganizmalar mevcuttur. Bunların arasında bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitleri sayabiliriz. Bu mikroorganizmalar vücudumuza herhangi bir yolla girdikten sonra vücudumuzda doğal olarak bulunan bağışıklık sistemini geçtikten sonra çoğalarak enfeksiyon hastalıklara yol açmaktadırlar. Bazı mikroorganizmalar solunum sistemi ile yani nefes yolu ile vücudumuza girerek enfeksiyon hastalıklarına neden olabilirler. Gribal enfeksiyonlar, akciğer enfeksiyonları ve bazı viral enfeksiyonlar, örneğin suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve verem gibi hastalıkları sayabiliriz. Mikroorganizmalar ağız yoluyla da vücuda girmektedir. Kontamine olmuş gıdayı tüketirsek veya içecekleri içersek vücudumuzda enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir. Örnek olarak kolera, tifo, hepatit A ve ishal vakalarını sayabiliriz. Mikroorganizmalar bazen ürogenital sistem yoluyla da vücudumuza girerler ve hastalıklara yol açabilirler örnek olarak idrar yolu enfeksiyonları, genital siğiller, hepatit B, hepatit C ve AIDS gibi hastalıkları sayabiliriz. Bir diğer bulaş ise deri yoluyla olmaktadır. Selülitler, yumuşak doku enfeksiyonları, açık yara veya ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, şarbon gibi sağlık sorunlarını burada gösterebiliriz. Eğer bu hastalıklara yakalandıysanız beklemeden mutlaka doktorunuza başvurmanız ve tedaviye başlamanız gerekmektedir. Herkese sağlıklı yaşam diliyorum" diye konuştu.

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