Belirtilere dikkat! Bu hastalık görme kaybına yol açıyor

Otoimmün hastalıklar vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği istenmeyen immün yanıt sonucu oluşan hastalıklardır. NMOSD hastalığının oluşumunda, merkezi sinir sisteminde yer alan Aquaporin 4 adı verilen spesifik bir proteine karşı antikorlar gelişmekte ve bu antikorlar nedeni ile kompleman sistemi aktifleşerek merkezi sinir sisteminde ve sinirlerin miyelin kılıfında hasara yol açmaktadır.

Bu belirtilere dikkat

NMOSD hastalığının görülme sıklığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, NMOSD çok nadir bir hastalık olup her 100.000 kişide 1-3 vaka olduğu düşünülmektedir. Mart, NMOSD Farkındalık Ayı vesilesiyle görüş bildiren Alexion, AstraZeneca Nadir Hastalıklar Türkiye Medikal Direktörü Uzm. Dr. Banu Kılıç Taşköprü, tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, bulantı, hıçkırık, kol ve bacak güçsüzlüğü, yürüme güçlüğü gibi belirtilerle hastaların hekime başvurduğunu belirterek şunları ekledi: “NMOSD'de görme kaybı, görme sinirinin tutulması sonucunda gözden gelen görme ile ilgili iletilerin beyindeki görme alanına iletilememesi ile oluşmaktadır. Engelliliğe ve görme kaybına yol açan ciddi bir hastalık olduğundan, hasta yakınlarının desteği çok büyük önem taşımaktadır. Hasta yakınlarının farkındalığı en az hastaların farkındalığı kadar kritiktir.”

NMOSD belirtileri olan hastalar Nöroloji alanındaki uzman hekimlerine başvurmalı

NMOSD belirtileri olan hastaların, tanı ve tedavi için Nöroloji uzman hekimlerine başvurmasını öneren Uzm. Dr. Banu Kılıç Taşköprü, hastalığın tedavi seçenekleri için şunları söyledi: “NMOSD'de üç farklı şekilde tedavi yapılmaktadır. Bunlardan ilki, atakların tedavisi. Ataklarda steroid tedavisi kullanılmaktadır. Steroid tedavisi dışında plazma değişimi (plazmaferez) tedavi olarak kullanılabilmektedir. Plazma değişimi tedavisinde hastalığının oluşumunu sağlayan antikorlar vücuttan temizlenmektedir. İkinci tedavi, atakların önlenmesi. Hastada atakların önlenmesi ve engellilik durumunun ilerlememesi için bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler kullanılmaktadır. Bu tedaviler uzun süreli tedaviler olup bağışıklık sistemini bu hastalığa karşı düzenleyici olan tedavi seçenekleridir. Bu tedaviler hastaların klinik durumlarına göre tercih edilmekte ve alınan yanıta göre bu tedavilerde değişiklik yapılabilmektedir. Üçüncü tedavi seçeneği ise atak ile oluşan semptomların tedavisi. Hastalarda oluşan semptomlar nedeni ile ilgili branş hekimleri tarafından (dahiliye, üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikiyatri vb.) bu semptomlara yönelik tedaviler uygulanmaktadır.”

Alexion, AstraZeneca Nadir Hastalıklar NMOSD ile ilgili yeni tedaviler için çalışıyor

Uzm. Dr. Banu Kılıç Taşköprü: “Her geçen gün artarak devam eden bilimsel çalışmalar ve faaliyetler çerçevesinde NMOSD ilgili farkındalık düzeyi sağlık profesyonelleri nezdinde artmaktadır. Alexion, AstraZeneca Nadir Hastalıklar olarak, Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSD) ile ilgili yeni tedaviler geliştirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca NMOSD konusunda uzmanlaşmış hekimlere yönelik aktivitelerle bu hastalık konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Alexion, AstraZeneca Nadir Hastalıklar ekibi olarak, NMOSD hastalığından muzdarip olan hastaların hayatını iyi yönde dönüştürmek için bu konuda üzerimize düşecek görevlerle katkı sağlamaya, insan sağlığı adına her geçen gün daha fazlasını yapmaya daima hazırız” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO