Belirli tedbirler alınırsa havzalar kurtarılır

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Yeşilırmak ve Batı Karadeniz Havzaları Kuraklık Yönetim Planı’nın kapanış toplantısı Çorum’da yapıldı.

Dikkatli olunmalı

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Sever, Türkiye’de her vatandaşın suyun ‘vatan’ olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi etmenlerden dolayı kişi başına düşen su miktarının azaldığını belirten Sever, “Türkiye, su stresi altında bir ülke. Çünkü kişi başına günlük bin 313 metreküp su düşüyor. Eğer bu binin altına düşerse su kıtlığı çeken, bin 700’ün üzerine çıkarsa su zengini bir ülke olacağız” dedi.

Sever, Türkiye’de 2011’de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu hatırlattı. Kurumun Avrupa Birliği normlarına uygun yöntemler kullanarak havza bazında taşkın yönetimi ve su tahsis planları yaptığını anımsattı.

Kritik ikaz

Sever, planların uygulanmasında sorunlar yaşadıklarına işaret ederek “Sayın Bakanı’mızın başkanlığında Su Yönetimi Kurulu var. Onun altında havza yönetim kurulları ve il su kurullarımız, valilerimiz, il müdürlerimiz var. İl su kurulları toplantılarını yapıyor olmanız lazım ama bu konuda maalesef yeterince farkındalık ve bu işe ciddiyet verme yok” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sever, Türkiye’nin son dönemlerde kuraklık tehlikeleri yaşadığından yakındı. Sever, göllerde su çekilmelerine bağlı hidrolojik kuraklık görüldüğünün altını çizdi. 6 hafta önce başlayan yağışların bir hafta gecikmesiyle tarımsal kuraklığın da yaşanabileceğini dile getirdi.

Barajlar takip ediliyor

Her gün barajların doluluk oranlarını izlediklerini anlatan Sever, şöyle devam etti: “Şu anda Bursa’da özellikle kar erimeleri nedeniyle son yağışlarla geçen sene seviyesini geçti. Hala İstanbul’da ve Marmara Bölgesi’nde barajlarda doluluk oranları istenilen seviyeye, geçen seneyle karşılaştıracak olursak denk değil. Ankara’da iyi durumda. ‘İyi durumda’ derken, geçen seneyi yakaladı. Geçen sene de azdı. Her geçen gün iklim değişikliği etkileri nedeniyle kuraklıklar yaşıyoruz. Bu bazen tarımsal, bazen meteorolojik, bazen hidrolojik kuraklık şeklinde oluyor. Buna ‘Dur’ dememiz, iklim değişikliğiyle barışık olmamız, uyum kapasitemizi arttırmamız lazım.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında geliştirilen ‘Su Verimliliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’nın 4 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiğini aktaran Sever, şu bilgileri verdi:

Hepimizin görevi

“Hepimize görevler düşüyor. Bireysel olarak suyu nasıl kullanacağımız, belediyelerin şebeke kayıplarını nasıl önleyecekleri, tarımsal sulamada randımanı nasıl artıracağımız, endüstriyel su kullanımında randımanı yüzde 50 seviyesine nasıl çıkaracağımız gibi hususları içeriyor eylem planı. Türkiye yarı kurak iklim kuşağı içerisinde. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konusunda projelerimizi tamamladık. Her havzada su-nüfus projeksiyonlarını yaptık. 14 havzamızda su-nüfus projeksiyonlarına baktığımızda vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. Buralar maalesef kuraklıkla can çekişiyor. Belirli tedbirleri alırsak havzalardan bir kısmını kurtarabileceğiz. Dolayısıyla hayatımızı suya göre planlama vaktimiz geldi ve geçiyor.”