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Yerel "Belim ağrıdığı için korse takıyorum" dedi, gerçek çok başka çıktı
Yerel

"Belim ağrıdığı için korse takıyorum" dedi, gerçek çok başka çıktı

Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için korse takıyorum" yalanı kurtarmadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:23:00 -
"Belim ağrıdığı için korse takıyorum" dedi, gerçek çok başka çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada bir otomobil durduruldu.

Otomobilde bulunan Ü.E. (30) ve M.K'den şüphelenen ekipler, şahısları kontrol etti. Şahısların kontrolü sırasında M.K., beline taktığı korseyi fark eden jandarma ekibine "Belim ağrıdığı için korse takıyorum" dedi.

Ancak jandarma ekibi buna inanmayarak korseyi çıkarttığında şahsın beline sardığı 780 gram toz esrarı ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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