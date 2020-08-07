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Spor

Belhanda'dan yönetime sert çıkış: 6 ay sonra ceza mı verilir?

Galatasaray’da Fenerbahçe maçında kırmızı kart yediği için ceza alan Younes Belhanda'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:00:00 - 2020-08-07 10:01:54
Belhanda'dan yönetime sert çıkış: 6 ay sonra ceza mı verilir?

23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası yiyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe rest çekti.

Galatasaray’da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Sarı-kırmızılılar gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat’ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.

“Beni yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?”

Belhanda ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi.

Yıldız futbolcu "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye de ekledi. Ceza yoluyla kendisinin yola getirilmek istendiğini savunan Belhanda, görüşme halinde olduğu kulüplere "Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dedi.

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray’da Belhanda konusunun nereye varacağı merak ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu son ceza olayı sonrası işi yokuşa sürmeye karar verirken, yönetimin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra son kararını vereceği belirtildi.

Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro olan Belhanda’dan 4-5 milyon Euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor.

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