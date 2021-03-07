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Spor Belhanda'dan saha isyanı
Spor

Belhanda'dan saha isyanı

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada Türk Telekom Stadı'ndaki zeminin bozuk olduğnu ve antrenman yaptıkları yerin daha iyi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 21:44:00 -
Belhanda'dan saha isyanı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.

Belhanda, "İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum ama 1-0'lık skor avantajını verdik onlara. Bu tür oyunlarda geri düşünce geri dönüş yapmak oluyor. Böyle saha koşullarında da geri dönüş yapabilmek zor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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