Belhanda'dan saha isyanı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.

Belhanda, "İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum ama 1-0'lık skor avantajını verdik onlara. Bu tür oyunlarda geri düşünce geri dönüş yapmak oluyor. Böyle saha koşullarında da geri dönüş yapabilmek zor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.