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Spor Belhanda'da flaş transfer açıklaması
Spor

Belhanda'da flaş transfer açıklaması

Galatasaray formasını 3 sezondur terleten, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Faslı yıldız Younes Belhanda Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Belhanda, Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:55:00 -
Belhanda'da flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ya 2017 yazında transfer olan Younes Belhanda, 2-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trabzonspor deplasmanının zorluğuna vurgu yapan Faslı yıldız "Burası oynaması zor bir deplasman. Dördüncü kez buraya geliyorum ve ilk kez kazandık. O yüzden çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili de konuşan Belhanda "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ancak bu sadece benim elimde olan bir şey değil. İlerleyen zamanlarda göreceğiz" dedi.

Tecrübeli futbolcunun maaşında indirime gittiği ve iki yıllık yeni sözleşme konusunda sarı-kırmızılılarla anlaştığı belirtilmişti. NTV'nin haberine göre Galatasaray, Belhanda ile yıllık 1,5 milyon Euro garanti ücretle el sıkışmıştı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Belhanda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

 

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