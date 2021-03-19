  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! Bakın neden
Spor

Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! Bakın neden

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulüp hakkında "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 12:26:00 -
Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! Bakın neden

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, tazminat peşine düştü.

FIFPro'nun Belhanda'ya avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.

Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.

Ne olmuştu?

Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
OBP kaç puan getirir YKS OBP kaç puan ekler?
Eğitim

OBP kaç puan getirir YKS OBP kaç puan ekler?

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır? 2021 YKS sınavı TYT 26 Haziran’da, AYT sınavı ise 27 Haziran’da yapılacak. ..
Gazi yakınını tehdit etti, Yahudi yazar karşısında esas duruşa geçti
Gündem

Gazi yakınını tehdit etti, Yahudi yazar karşısında esas duruşa geçti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde gazi yak..
Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması
Dünya

Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör sevici HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay