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Kültür - Sanat Belgrad'da İstanbul fotoğraf sergisi açıldı
Kültür - Sanat

Belgrad'da İstanbul fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Dolores Vukanovic, Sırbistan, İspanya, Fas ve Brezilya'da fotoğraf sergileri açtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 21:28:00 - 2022-06-15 21:30:41
Belgrad'da İstanbul fotoğraf sergisi açıldı

Belgrad'da Doğu ile Batı'nın buluştuğu İstanbul - Belgrad fotoğraf sergisi, bu yaz Balkanlar'a seyahat eden tüm Türk ziyaretçiler için Galeri Atrium - Belgrad Şehir Kütüphanesi'nde 15 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek. 

 

İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Dolores Vukanovic, Sırbistan, İspanya, Fas ve Brezilya'da fotoğraf sergileri açtı. Yakında fotoğraflarını da İstanbul kamuoyuna sergileyecek.

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