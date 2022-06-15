Belgrad'da İstanbul fotoğraf sergisi açıldı
İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Dolores Vukanovic, Sırbistan, İspanya, Fas ve Brezilya'da fotoğraf sergileri açtı.
Belgrad'da Doğu ile Batı'nın buluştuğu İstanbul - Belgrad fotoğraf sergisi, bu yaz Balkanlar'a seyahat eden tüm Türk ziyaretçiler için Galeri Atrium - Belgrad Şehir Kütüphanesi'nde 15 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek.
İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Dolores Vukanovic, Sırbistan, İspanya, Fas ve Brezilya'da fotoğraf sergileri açtı. Yakında fotoğraflarını da İstanbul kamuoyuna sergileyecek.