Belgesi ortaya çıktı! İşte İYİ Partili ismin FETÖ ortaklığının kanıtı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu siyasi gündemde günlerdir tartışılıyor. Ümit Özdağ'ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, FETÖ-İYİ Parti ortaklığının belgeleri ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre, Buğra Kavuncu'nun, FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın kardeşleri Taha ve Cemal Altaylı'yla ortak olduğu anlaşıldı. Üçlünün, 2003 yılında kurulan Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetiminde bulunduğu da ortaya çıktı. İBB'nin seçim kampanyasını yürüten CHP İstanbul Gönüllüleri'nin kurucusu ve CHP Gaziantep eski Milletvekili Ahmet Karahan'ın kızı Dilşat Arpacıoğlu ve eşi Ali Haluk Arpacıoğlu da ortaklar arasında yer alıyor.

İYİ Parti, CHP ve FETÖ'cü Altaylı'nın iki kardeşinin yönetimde olduğu Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi kayıtlara göre 9 Aralık 2003'te kuruldu. Yolcu taşımacılığı ve seyahat acentesi olarak kurulan şirket hava, deniz, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı konusunda faaliyet gösteriyor.

Buğra Kavuncu, Ali Haluk Arpacıoğlu ve Talha Altaylı'nın şirketten ayrıldıkları dikkat çekerken, Enver Altaylı'nın kız kardeşi Süheyla Kılıç'ın halen Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı görülüyor.

Enver Altaylı'nın oğlu Talha Altaylı ile aynı şirkette ortak olan Dilşat Arpacıoğlu ise 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürütmüştü. Arpacıoğlu, İstanbul Gönüllüleri adlı oluşumun kurucusu ve koordinatörlüğünü yapmıştı.

İşte o isimler:

Enver Altaylı'nın kardeşi Taha Altaylı: (Yönetim Kurulu Başkanı)

Enver Altaylı'nın kardeşi Cemal Altaylı: (Yönetim Kurulu Üyesi)

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu: (Yönetim Kurulu Üyesi)

CHP Gaziantep eski Milletvekili Ahmet Karahan'ın kızı Dilşat Arpacıoğlu: (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dilşad Arpacıoğlu'nun kocası Ali Haluk Arpacıoğlu: (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

FETÖ'den Enver Altaylı'nın kardeşleri Taha ve Cemal Altaylı'yla aynı şirkette ortak olan Dilşat Arpacıoğlu'nun; 31 Mart yerel seçimlerinde öne çıkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren İstanbul Gönüllüleri adlı oluşumun kurucusu ve koordinatörü olduğu bildirildi.

Ekrem İmamoğlu, 5 Mayıs 2019 tarihinde Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Dilşat Arpacıoğlu'nun kurucusu ve koordinatörü olduğu İstanbul Gönüllüleri adlı oluşumunun yöneticileri ve üyeleriyle biraraya gelmişti.

Dilşat Arpacıoğlu'nun kurucu olduğu İstanbul Gönüllüleri adlı oluşumun 31 Mart seçimlerindeki çalışmalarını şöyle anlattı:

"Ekrem Başkanın (Ekrem İmamoğlu'nun) çağrısı ile yaklaşık 15 bin kişinin başvurduğu gönüllü ordumuzla 31 Mart seçimlerinde her okulda bir İstanbul Gönüllüsü olacak şekilde çalışmaya başladık. Öncelikle tek tek tüm gönüllüleri aradık, tanıştık, bir araya geldik. Sistemimizi anlattık ve nihayetinde 31 Mart gecesi siyasi partilere ek olarak İstanbul'da bulunan 1919 okuldan Büyükşehir sonuçlarını hızlıca merkeze bildirdik. Olmuştu… (…) 6 Mayıs 2019 Ve artık o gün itibariyle 180 bin kişilik bir aile olmuştuk. Bu sefer her okulda değil; her sandıkta bir İstanbul Gönüllüsü olarak görev aldık. Ayrıca 40 bin civarında müşahidi partilere yönlendirdik. Bu sefer sadece sandık başında değil sahada da vardık."

İstanbul Gönüllüleri adlı platform üyelerinin 31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımında yaşanan usulsüzlüklerde etkin rol aldığı iddia edilmişti.

İYİ Partili Ümit Özdağ’ın FETÖ çıkışı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.