Belge isteyen polislere anahtarla saldırdı: 3'ü polis 4 kişi yaralandı
Antalya’da uygulama noktasında trafik polislerinin belge istediği motosikletli kurye adeta dehşet saçtı. Elinde bulunan kapı anahtarı ile polislere saldıran şahıs 3’ü polis olmak üzere 4 kişiyi yaraladı.
Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ş. yönetimindeki kurye motosikletini durdurarak sürücüden belgelerini göstermesini istedi.
Belge isteyen polislerle tartışan A.Ş, elindeki kapı anahtarı ile saldırmak isteyince arbede yaşandı. Vatandaşların da araya girmesiyle etkisiz hale getirilen A.Ş. gözaltına alındı.
Olayda yaralanan 3'ü polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.