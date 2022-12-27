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Aktüel Belediyenin kepçesini çalıp ortalığı savaş alanına çevirdi
Aktüel

Belediyenin kepçesini çalıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Mersin'de Erdemli belediyesine ait kepçeyi çalıp ortalığı savaş alanına çeviren şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 00:34:00 - 2022-12-27 00:38:39

Mersin'in Erdemli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Belediyeye ait kepçe, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen M.D. tarafından çalındı.

Kepçeyle 3 aracı mahvetti

Maddenin etkisi altında olan şüpheli, kepçe ile 3 araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan M.D., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediyeden açıklama geldi

Olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır. Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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