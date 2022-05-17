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Siyaset 'Belediyenin borcu var' diye yaygara koparıyordu! CHP'li Zeydan Karalar'dan Adanaspor'a 1 milyon yüz bin TL bağış
Siyaset

'Belediyenin borcu var' diye yaygara koparıyordu! CHP'li Zeydan Karalar'dan Adanaspor'a 1 milyon yüz bin TL bağış

Toplu ulaşıma art arda iki zam yapan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanaspor'a 1 milyon 100 bin TL bağışta bulundu. Adanalılar belediye bütçesinden şirket kulübüne aktarılan paraya isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 19:02:00 - 2022-05-17 19:12:23
'Belediyenin borcu var' diye yaygara koparıyordu! CHP'li Zeydan Karalar'dan Adanaspor'a 1 milyon yüz bin TL bağış

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyeler, halkın parasını menfaatleri uğruna peşkeş çekmeyi sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adanaspor A.Ş.'ye 1 milyon 100 bin TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

Taraftarın oyunu almak için halkın parasını şirket kulübüne aktardığı düşünülen CHP'li Karalar, mesajında, "Toros Kaplanlarına tam destek! Adanaspor’umuzun tesislerinin bakım, onarım ve yenilenmesinde kullanılmak üzere imkanlar çerçevesinde 1 Milyon 100 Bin TL bağışta bulunuyoruz. Takımımıza her türlü desteğe devam edeceğiz." dedi.

Önceki dönem Seyhan Belediye Başkanı olarak görev yapan Zeydan Karalar, 2019 Yerel Seçimleri'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Şehrin dört bir tarafını "Borçlardan yılmadan çalışıyoruz" pankartları ile donatan CHP'li Karalar, kentin diğer takımı Adana Demirspor’a da şampiyonluk teşvik primi adı altında milyonlarca lira aktardı. Göreve geldiği günden beri "Belediyenin borcu var." yaygarası koparan Karalar, toplu ulaşıma da art arda iki zam yaptı.

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