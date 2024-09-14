Belediyenin arabasıyla vatandaşa dayak! Ahmet Türk'ün yeğeni alkolü çekip bakın neler yapmış
Bebek katili PKK'ya sırtını yaslayan HDP/DEM Partili belediye başkanlarının rezaletleri bitmek bilmiyor. Son skandal Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili patlak verdi. Türk'ün yeğeni alkolü çekip belediyenin resmi aracıyla vatandaşa dayak attı.
layı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.
Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.