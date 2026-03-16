Bilim dünyasını sarsan keşif: Elmastan daha sert!

Bilim dünyasında uzun yıllardır teorik olarak bilinen ancak saf hali elde edilemeyen lonsdaleit minerali, Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem sayesinde ilk kez laboratuvar ortamında sentezlendi. Doğada genellikle meteoritlerde rastlanan ve “altıgen elmas” olarak tanımlanan bu yapı, sahip olduğu atom dizilimi sayesinde doğal elmastan bile daha sert kabul ediliyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, yaklaşık 1,5 milimetre çapında saf lonsdaleit örnekleri üretmeyi başardı. Böylece bugüne kadar sadece karışık halde bulunan bu nadir mineralin fiziksel özellikleri ilk kez net biçimde ölçülebildi. Yapılan analizler, lonsdaleitin oksidasyona karşı da elmastan çok daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.

20 gigapaskal basınç altında üretildi

Araştırmacılar saf lonsdaleit elde edebilmek için karbon atomlarının düzenli dizildiği özel bir grafit türünü aşırı koşullara maruz bıraktı. Deney sürecinde grafit, yaklaşık 10 saat boyunca deniz seviyesindeki atmosfer basıncının yaklaşık 200 bin katına denk gelen 20 gigapaskallık basınç altında sıkıştırıldı. Aynı anda sıcaklık 1.300 ile 1.900 derece Celsius seviyesine çıkarıldı. Bu ekstrem ortam, karbon atomlarının kübik yapıdan altıgen kafes yapısına dönüşmesini sağladı.

Kuantum teknolojilerinde kullanılabilir

Çalışmanın eş baş yazarı Chong-Xin Shan, elde edilen saf lonsdaleit örneklerinin sadece bilimsel değil endüstriyel açıdan da büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. Altıgen elmasın üstün sertliği ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılığı, kesici ve delici sanayi ekipmanlarının ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Ayrıca malzemenin termal kontrol özellikleri sayesinde kuantum algılama teknolojilerinde de kritik rol üstlenebileceği belirtiliyor.

Meteoritlerden laboratuvara uzanan yol

Lonsdaleit minerali ilk kez 1967 yılında Canyon Diablo meteoritinde keşfedilmişti. Ancak doğada her zaman grafit ve kübik elmasla karışık halde bulunduğu için saf yapısı bugüne kadar ayrıştırılamamıştı. Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yeni sentez yöntemi, bu nadir mineralin gelecekte sanayi ölçeğinde üretilebilmesinin önünü açabilir.

Uzmanlara göre yüksek sıcaklıklarda bozulmayan yapısı sayesinde lonsdaleit, ağır sanayi üretiminden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda geleneksel elmasın yerini alabilecek yeni nesil bir malzeme olmaya aday görünüyor.