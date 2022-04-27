Belediyelere sahipsiz köpek uyarısı: Bu konu park bahçe yapmaktan çok daha önemli
Son zamanlarda ülkenin sokaklarını terörize eden sahipsiz sokak köpekleri sorununa karşı en önemli adımlardan biri Ankara’da atıldı.
Oğuzhan Gültekin Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Mamak’ta kısırlaştırma seferberliği başlatıldı. Kısırlaştırmanın saldırıları etkilemeyeceğinin altını çizen Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Yılda 1-1.5 milyon hayvanı kısırlaştırabilirsek 4-5 yılda başıboş köpek sorununu ortadan kaldırabiliriz. Bütün belediyeler bu konuya öncelik vermeli. Bu sorun çevreye parklar, bahçeler yapmaktan daha önemli bir konu haline geldi. Hayvanların hakkını koruyacağız derken insanların hakkını koruyamaz hale geldik” dedi.