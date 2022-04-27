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Yaşam Belediyelere sahipsiz köpek uyarısı: Bu konu park bahçe yapmaktan çok daha önemli
Yaşam

Belediyelere sahipsiz köpek uyarısı: Bu konu park bahçe yapmaktan çok daha önemli

Son zamanlarda ülkenin sokaklarını terörize eden sahipsiz sokak köpekleri sorununa karşı en önemli adımlardan biri Ankara’da atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 10:23:00 -
Belediyelere sahipsiz köpek uyarısı: Bu konu park bahçe yapmaktan çok daha önemli

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Mamak’ta kısırlaştırma seferberliği başlatıldı. Kısırlaştırmanın saldırıları etkilemeyeceğinin altını çizen Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Yılda 1-1.5 milyon hayvanı kısırlaştırabilirsek 4-5 yılda başıboş köpek sorununu ortadan kaldırabiliriz. Bütün belediyeler bu konuya öncelik vermeli. Bu sorun çevreye parklar, bahçeler yapmaktan daha önemli bir konu haline geldi. Hayvanların hakkını koruyacağız derken insanların hakkını koruyamaz hale geldik” dedi.

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Yorumlar

Isırateknoloji

Resimdeeki köpeen dişleri gerçek mi, yoksa implant mı?

Ahmed Kılıçkaya

“HAYVAN SEVGİSİ” SÖYLEMİ İLE HAYVANLARA VE İNSANLARA YAPILAN ZULÜM YASAKLANMALIDIR Köpekler yaratılışları gereği vahşi mahluklardır. Onları doğal yaşam alanlarından mahrum edip de heva -heves uğruna evlerde beslemek ve heves geçince sokağa atmak köpeklere zulüm yapmaktır. Bu zulüm “sokak köpekleri” sorununa sebep olmuştur. Başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar sık sık bu köpeklerin saldırılarına maruz kalmaktadırlar. Bu sorunun çözümü için şunları yapmak en sağlıklı, makul ve adil yoldur: 1- Köpekler de dahil yaratılışları gereği vahşi olan hayvanları evlerde beslemek yasaklanmalıdır. Zira köpekler de dahil yaratılışları gereği vahşi olan hayvanlar güya “hayvan sevgisi” söylemi ile doğal yaşam ortamlarından koparılarak doğalarına aykırı yaşam ortamları olan evlerde ya da barınaklarda ya da kafeslerde ya da sokaklarda yaşamaya mahkum edilmektedirler. Bu onlara iyilik değil zulmün ta kendisidir. Bu zulmü yapanlar cezalandırılmalıdırlar. 2- Köpekler sadece avcılıkta, çobanlıkta, bekçilikte ve emniyet teşkilatında istihdam edilmek üzere beslenebilirler. Zira bunlar doğalarına aykırı işler değildir. 3- Başta köpekler olmak üzere sokaklardaki vahşi mahluklara yapılacak iyilik onları beslemek değil, onları doğal yaşam ortamlarına yani yerleşim alanlarından uzak dağlara, ormanlara bırakmaktır. Köpekler kendi doğal ortamlarında bir kısmı başka hayvanlara rızık olur, başka hayvanların bir kısmı da o köpeklere rızık olur. Allahu Teala’nın yaratmış olduğu ekolojik denge içinde doğalarına uygun olarak yaşarlar. Böylece “sokak köpekleri” sorunu adil bir şekilde çözülmüş olur. 4- Bu hususta hiçbir Batılı devlet, şahıs ya da kuruluşun söylemlerine kulak asılmamalıdır. Bütün sorunlar gibi bu sorunun kaynağı da yine “Batılı çağdaş yaşam” tarzıdır. Batının Allah’ı hesaba katmayan bağnaz, bencil, şımarık, müfsit, mücrim bilim ve medeniyetidir. Batı Medeniyeti, kurumları, kuruluşları, modernizm, demokrasi, laiklilk, sekülerlik, kapitalizm, sosyalizm, ulusalcılık, küreselcilik vb. çözümün değil sorunların kaynağıdır. Dünyayı zulüm, fitne, fesad, her türlü kirliliğin (toprak – su – hava- gıda kirliliğinin) kaynağı Allah’ı yok sayan Batının o Çağdaş medeniyet seviyesi (!), insana ve hayata sapık bakışından kaynaklanan kavramları, kuramları ve söylemleridir. Onlara uyanlar onlar gibi sapıtırlar. 5- Tek kurtuluş yolu; Akledip Allah’a dönmek, Allah’ın tüm insanlar için rahmet olarak göndermiş olduğu Risaletini merkeze koyan hayat anlayışı ve nizamı olan İslam’ı hayata hakim kılmanın tek şeri yolu olan Raşidi Hilafet Devletinin kurulmasıdır.
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