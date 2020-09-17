Belediyelerden bisiklet atağı

Her yıl 16-22 Eylül arasında dünya çapında kutlanan ve bu yılki teması “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” olarak belirlenen hafta nedeniyle Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda program gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlıklı kentleri, ülkeyi, dünyayı hep birlikte inşa etmek için AB Türkiye Delegasyonu ve TBB’nin güzel bir ortaklığı olduğunu ifade etti.

Şahin, geçen yılki etkinliklere 64 belediyenin katıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Büyük bir övünçle söylüyorum, hep Avusturya ve Hollanda birinci oluyordu. Bugün Türkiye birinci. 520 belediyemiz ‘Ben bisiklet yolu yapacağım, bisikleti teşvik edeceğim, kentimi harekete geçireceğim’ dedi...

Belediyeler Birliği olarak fikir projesi açtık. Kim daha iyi fikir getirecek? Onlara mali destek veriyoruz. Daha da önemlisi 1 yıl sonra bu fikrini eyleme dönüştüren, hayata geçiren herkese daha da büyük destek vereceğiz.” Konuşmaların ardından Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentin farklı noktalarından pedal çevirerek Fuat Paşa Yalısı’na ulaşan 23 bisikletçiye teşekkür belgesi takdim etti.