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Belediyelerdeki skandalların ardından CHP harekete geçti! Derhal istifa edecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babamın oğlu olsa işe almayın" açıklamasına rağmen CHP'li belediyelerde akraba skandalları devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:32
Belediyelerdeki skandalların ardından CHP harekete geçti! Derhal istifa edecekler

CHP'li belediyelerdeki akraba skandallarının ardından HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'deki kaygıyı ele aldı.

Sarıkaya'nın "Akrabalarderhalistifaedecek" başlığıyla yayımlanan bazı bölümler:

Yerel iktidarın ağırlıklı bölümünü ele geçiren CHP için en büyük sorunun istihdamın olacağını daha önce belirtmiştim.
Yanılmamışım, ilk patlağı da artı sıra vermeye başladı.
Önce Karaburun Belediye Başkanı’nın kendini belediye şirketine ataması geldi.

Onu Torbalı Belediye Başkanı’nın oğlunu genel müdür yardımcısı yapması takip etti.

Durmadı ardı da geldi...
Safranbolu Belediye Başkanı kardeşini, Seyhan Belediye Başkanı’nın da damadını Özel Kalem Müdürü olarak atadıkları belirlenirken, Menderes Belediye Başkanı’nın da amcasının oğlunun eşini aynı göreve getirdiği belirlendi.

Menemen Belediye Başkanı’nın da halasının eşini başdanışman yaptığı ortaya çıktı.

Dikkat edilirse, akraba, eş dosta çıkar sağlama, kısaca nepotizmin ortaya çıktığı yerlerin çoğunluğu da öyle yeni alınmış belediyeler değil.

Torbalı, Karaburun ve Menderes CHP’li kadrolar tarafından on yıllardır yönetilen İzmir’de...

Paradoks ise hafta sonu biten Afyonkarahisar’daki Belediye Başkanları kampında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki uyarısına karşın görevlendirmelerin devam etmesinde...

'Derhal istifa edecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamp sırasında sosyal medyaya Torbalı olayı düşünce anında Belediye Başkanı’nı “Oğlunuz derhal belediyeden istifa edecek” demiş.

Diğerlerini de benzer şekilde uyarmış...

Ancak CHP’deki kaygı, bunun başka yerlere de nüksetmesi.

İki adımlı önlem

O nedenle iki adımlı uygulamanın devreye alınması kararlaştırılmış.

İlk olarak Seyit Torun başkanlığındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin görevlerinden alınması konusunda belediye başkanları doğrudan uyarılacak.

Bu amaçla Genel Merkez bünyesinde de İzleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun gözlenmesi.

İkinci ayağını ise Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de dile getirdiği, “belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının önüne geçecek” yasal düzenleme...

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:32
  1. Afyon
  2. Safranbolu
  3. Torbalı
  4. Seyhan
  5. Menderes
  6. Menemen
  7. Seyit Torun
  8. Özgür Özel

YORUM YAZ

  • Mustafa DOĞANMustafa DOĞAN8 dk önce
    önce eşeği çaldır sonra bul taktiği böylece chp prim yapmaya çalışıyor... yaaaa daaaa ahlaksız kişileri araştırmadan seçtirdi ön alıyor hangisi...!!!
  • SelimSelim10 dk önce
    hadi bakalim, darisi akpnin basina
  • ahmetahmet15 dk önce
    bravo chpye iyi bir baslangic, dogru yoldasin ...ama geregini tavizsiz yaptigini gormek isteriz, Atasehir belediyesi gibi olmasin

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