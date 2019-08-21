Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevleri esnasında terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 kişi ve KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi - Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif çalışan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21 Ağustos 2019 günü müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 olmak üzere 12 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."
Gözaltına alınan şüpheliler arasında belediyede görevli daire başkanı ve şube müdürünün de bulunduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ