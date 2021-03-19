Belediye zabıta alımı! Fatih Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Fatih Belediye Başkanlığı, personel alımı hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Fatih Belediye Başkanlığı, "Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm Rehberliği, İlahiyat, İslami İlimler, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, İş İdaresi, İşletme / İşletmecilik, İş sağlığı ve Güvenliği bölümlerinin birinden mezun olmak şartını yerine getiren, KPSS en az 75 puan alan adaylardan boy ve kilo şartlarına uyanlar arasından 40 zabıta memuru alımı yapılacak.” İfadesine yer verildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Fatih Belediyesi zabıta alımı ne zaman?

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılan zabıta alım duyurusunda adayların, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuruyu şahsen yapmaları isteniyor. Zabıta personel alımına başvuru yapacak adayların, başvuru yapmaya gelmeden önce www.fatih.bel.tr sitesindeki başvuru formunu indirip doldurmaları gerekiyor. Başvuru yapacak olan adaylar, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54 adresine istenilen belgelerle gelerek başvurularını şahsen yapmaları isteniyor.

Fatih Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına

gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,