Yardıma muhtaç ailelere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sosyal yardım kartı verilmektedir. İBB sosyal yardım kartı başvuruları nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı başvuruları ne zaman yapılır? İBB Ağustos ayında sosyal yardım kartı için başvuruları almakta ve Eylül ayında bu kartları kullanıma açmaktadır. Peki İBB sosyal yardım kartı nereden alınır? Belediye sosyal yardım kartı nasıl alınır? İBB sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimi sonrası İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz, Sosyal yardım İstanbul kartlarının kullanıma kapatıldığına ilişkin vatandaşlara bir mesaj iletilmişti. Mesajda “Sosyal yardım İstanbul kartınız 30 Haziran 2019 günü kullanıma kapatılacaktır. Kartınız bir süre sonra kullanıma açılacak olup kullanıma açılınca tarafınıza bilgi verilecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz” ifadeleri yer almıştı. İBB sosyal yardım kartları daha sonra yeniden kullanıma açılmıştı. Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği kapsamında vatandaşların ailenin mutfak ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal yardım kartı verilmektedir.

Belediye sosyal yardım kart başvurusu nasıl yapılır?

Belediye sosyal yardım kartı için başvuru iki şekilde yapılabilmektedir. Bu yöntemler ise:

İBB sosyal yardım kartını alabilmek için vatandaşlar telefonla başvuru yapılabilmektedir. ALO 153 Beyaz Masa üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Bireysel olarak bizzat başvuru da yapabilirsiniz. Bizzat başvurular için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olan Kadın Koordinasyon Merkezi’ne başvuru yapabilirsiniz.

Belediye sosyal yardım kartı ne kadar?

İBB sosyal yardım kart limiti kişinin ihtiyaç durumuna göre belirlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım kart limiti kişiden kişiye göre değişmektedir. Belediye tarafından yapılan araştırmalar neticesinde vatandaşların mağduriyetlerine göre, 50, 100, 150 TL olarak verilmekte. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ve sağlık durumları belediye sosyal yardım kartı ücretine o oranda yansıyacaktır. Kartın ilk yüklemesinde ise her limitte 200 TL olmaktadır.