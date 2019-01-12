Belediye reklamını yaptı cezası imama yüklendi!

Ataköy’deki Ömer Duruk Camii’nde kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölmesi 15 kişinin de yaralanmasıyla ilgili olarak Bakırköy Belediyesi yerine 4 imam sorumlu tutuldu. İmamlar hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, 10 Ocak 2017’de Ataköy 5. Kısım’daki Ömer Duruk Camii’nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatıldı.

Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer’in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamlar “şüpheli” olarak yer aldı.

Tenteleri yaptıran ve üzerine reklamı içeren yazılar yazdıran ancak gerekli denetimi yapmayan Bakırköy Belediyesi yetkilileri hakkında niçin iddianame düzenlenmediği konusunda ise bir açıklık getirilmedi. 4 imam, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemi ile önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacaklar.