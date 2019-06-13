Belediye personel alımı son dakika İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale, Edirne belediyesi personel alımı

31 Mart yerel seçimleri sonrası belediyelerde personel alımları başladı. İstanbul’da belediye işçi alımları son dakika İzmir belediye iş ilanları, Antalya belediyesi personel alım başvuruları. Edirne belediye personel alımı ilanı, Çanakkale belediyesi personel alımları son dakika. Belediyelerde mimar, peyzaj mimarı, mühendis, şoför, atık toplayıcısı, temizlik personeli, kuaför, beden işçisi, halkla ilişkiler görevlisi, cankurtaran, inşaat mühendisi, büro memuru, spor yardımcı hizmetler, antrenör, genel idari hizmetler, pozisyonlarda personel alımları başladı.

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Seçimler yapıldı. YSK, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin kesin sonuçları açıklamasından sonra belediye başkanlıklarını kazanan isimler görevlerine başladı. İl ve ilçelerdeki belediye başkanları A takımını oluşturduktan sonra belediyelerin personel ihtiyacını gidermek üzere personel alımlarına başladı. Belediye başkanlıkları yaz aylarında personel alımları için düğmeye bastı. Bu kapsamda 7 ilde çok sayıda kadroda personel alım ilanı yayımlandı. Kamupersoneli'nin haberine göre, yayımlanan personel alım ilanlarının başvuru süresi ise bir iki gün içinde sonlanmakta. Başvuru süreci ile ilgili şartın yanında adayların ayrıca belediyelerin alım yapacakları personelleri; alım yapacakları kadroların mesleki özelliklerine göre seçmeleri. Yani belediyeler adaylardan KPSS şartı talep etmiyorlar. Belediye personel alımı 2019, belediye personel alımı ilanları, belediye personel alımı 2019, İBB personel alımı 2019, belediye alımları 2019, belediye işçi alımı 2019, İŞKUR belediye personel alımı, belediye işçi alımı 2019 haberleri.

Hangi belediye personel alımı yapacak?

Çanakkale için yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar: Baketbol Antrenörü, Ağır Vasıta Şoförü, Destek Personeli ve Servis Personeli

İstanbul için yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar: Halkla İlişkiler Görevlisi

Edirne için yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar: 54 personel alımı yapacak. Mimar, Peyzaj Mimarı, Mühendis, Şoför (B sınıfı), Şoför (E ve C Sınıfı), Atık Toplayıcısı, Kuaför, Beden İşçisi.

İzmir için yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar: 100 Şoför alımı yapacak. İnşaat Mühendisi, Büro Memuru ve Beden İşçisi alımı yapılacak.

Antalya için yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar: Cankurtaran alımı yapılacak.

Bursa için yayımlanan personel alım ilanında yer alan açık kadrolar: Cankurtaran, Spor Yardımcı Hizmetler, Antrenör, Genel İdari Hizmetler, Temizlik Hizmetleri.

Belediye personel alım başvuru şartları neler?

Belediye personeli alım ilanlarına başvurular şahsen yapılacak.