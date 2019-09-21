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Belediye personel alım ilanı zabıta güvenlik görevlisi şoför alım başvuru şartları

Belediye zabıta alımı için geri sayım başladı. Güncel olarak selediye personel, memur, işçi, zabıta, itfaiye eri alımı ilanları merak konusu olmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi şoför, beden işçisi, güvenlik görevlisi ve zabıta alımı yapacaktır. Zabıta alımları ne zaman? Belediye zabıta alımı 2019 başvuru şartları neler? Sultangazi Belediyesi zabıta alım başvuruları nereye yapılacak? Belediye zabıta, güvenlik, görevlisi, şoför alım başvuru şartları neler?

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:53
Belediye personel alım ilanı zabıta güvenlik görevlisi şoför alım başvuru şartları

Belediye zabıta alımı için geri sayım başladı. Güncel olarak selediye personel, memur, işçi, zabıta, itfaiye eri alımı ilanları merak konusu olmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi şoför, beden işçisi, güvenlik görevlisi ve zabıta alımı yapacaktır. Zabıta alımları ne zaman? Belediye zabıta alımı 2019 başvuru şartları neler? Sultangazi Belediyesi zabıta alım başvuruları nereye yapılacak? Belediye zabıta, güvenlik, görevlisi, şoför alım başvuru şartları neler?

Sultangazi Belediyesi, KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Sultangazi Belediyesi personel alımları şoför, beden işçisi, güvenlik görevlisi ve zabıta destek personeli alımı için yayılanan ilana başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. Belediye zabıta, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi personeli alımı başvuruları şahsen Sultangazi Belediyesi Personel birimine istenen belgeler ile birlikte 23 Eylül ile 27 Eylül arasında yapılacaktır.

İstanbul Sultangazi Belediyesi zabıta alımı başvuru şartlarına göre, en az lise mezun olması ve askerlikle ilişiği olmayanlar başvurusu alınacaktır. Zabıta alım şartlarına bakıldığında Sultangazi ilçe sınırları içerisinde 01.09.2017 tarihinden itibaren en az 2 yıldır oturuyor olma şartı aranmakta. 

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:53
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