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Yerel Belediye otobüsü devrildi: 17 yaralı
Yerel

Belediye otobüsü devrildi: 17 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu, 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:38:00 -
Belediye otobüsü devrildi: 17 yaralı

Gülşehri beldesinden Sorgun’a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile otobüsteki 16 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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