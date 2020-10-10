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Yerel Belediye otobüsü asansöre daldı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Belediye otobüsü asansöre daldı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir belediye otobüsü, üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:25:00 -
Belediye otobüsü asansöre daldı! Çok sayıda yaralı var

Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

DHA'daki habere göre, kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

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